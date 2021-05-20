***IAZ* *MERCN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.05.2021 14:53
***IAZ******MERCN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936954
BIST
17:441.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,06
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
17:448,3678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
17:4410,2366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0120
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
17:44505,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 504,67
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler17:44
|FENER
|31,28
|558.347.887
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|348.185.750
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.932.452
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.702.869
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,00
|18.916.321
|% 9,91
|
|BJKAS
|7,21
|532.177.098
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|369.612
|% -9,86
|
|VAKFN
|10,65
|182.385.883
|% -9,36
|
|NTGAZ
|9,98
|66.521.518
|% -8,36
|
|DOBUR
|14,14
|2.333.202
|% -8,06
|
|GARAN
|8,21
|1.599.952.059
|% 1,61
|
|THYAO
|13,61
|1.422.443.646
|% 1,95
|
|KRDMD
|8,03
|719.469.324
|% -3,60
|
|PETKM
|6,35
|663.007.286
|% 1,44
|
|EREGL
|18,59
|651.048.680
|% -3,93
|
|YKBNK
|2,19
|455.199.183
|% 1,86
|
|GARAN
|8,21
|1.599.952.059
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,97
|265.078.813
|% 0,51
|
|KARSN
|4,63
|523.941.181
|% -0,86
|
|THYAO
|13,61
|1.422.443.646
|% 1,95
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3651
|8,3678
|% -0,53
|
|Euro
|10,2305
|10,2366
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,8074
|11,8666
|% -0,25
|
|Frank
|9,2635
|9,3193
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2246
|2,2358
|% -0,53
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|9,11
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,82
|65,82
|-0,83
|