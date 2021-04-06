***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İç Yönerge









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin güncellenmesine, güncellenen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 2020 yılı Genel Kurulunda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923927BIST