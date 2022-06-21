***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıHop Teknoloji A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPaylaşımlı MobiliteSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.375.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.06.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı523.125 TLBeher Pay Fiyatı14,08 TLToplam Tutar7.367.746 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%15,50Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,34İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,44Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı4.877.266 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıInveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiŞirketimiz, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %85 oranında pay sahibidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.03.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan gerçeğe uygun değer.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 18 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15,5'ine sahip olduğumuz Hop Teknoloji A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 523.125 adet payın 7.367.746 TL bedel ile Şirketimizin %85'ine ve bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmesine ve Hop Teknoloji A.Ş.'ye 9 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden verilen 35 Milyon TL tutarındaki sermaye avansının Hop Teknoloji A.Ş.'den geri alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038575BIST