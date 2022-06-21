***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
21.06.2022 18:51
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Hop Teknoloji A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Paylaşımlı Mobilite
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.375.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
523.125 TL
Beher Pay Fiyatı
14,08 TL
Toplam Tutar
7.367.746 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%15,50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,34
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,44
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
4.877.266 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirketimiz, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %85 oranında pay sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
31.03.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan gerçeğe uygun değer.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 18 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15,5'ine sahip olduğumuz Hop Teknoloji A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 523.125 adet payın 7.367.746 TL bedel ile Şirketimizin %85'ine ve bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmesine ve Hop Teknoloji A.Ş.'ye 9 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden verilen 35 Milyon TL tutarındaki sermaye avansının Hop Teknoloji A.Ş.'den geri alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038575
BIST