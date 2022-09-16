***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDeniz ÖZLÜK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 13.09.2022 0312 587 10 00 yatirimciiliskileri@kozagold.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200798,700950Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 27.06.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT ÇELİK CEO Yönetici YOK YOKFATİH KADİRİOĞLU Genel Müdür Yönetici Genel Müdür(grup şirketlerinde) YOKBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL A.Ş MADENCİLİK 388.080.000,00 202.771.800,00 TRY 52,25 BAĞLI ORTAKLIKATP İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT, GIDA, TURİZM, MADENCİLİK TİCARET, İTHALAT VE İHRACAT 264.420.000,00 261.887.677,00 TRY 51,75 BAĞLI ORTAKLIKKOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş MADENCİLİK 152.500.000,00 35.518.516,20