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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2022 11:16
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz ÖZLÜK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 13.09.2022 0312 587 10 00 yatirimciiliskileri@kozagold.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200798,700950

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 27.06.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT ÇELİK CEO Yönetici YOK YOK
FATİH KADİRİOĞLU Genel Müdür Yönetici Genel Müdür(grup şirketlerinde) YOK

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL A.Ş MADENCİLİK 388.080.000,00 202.771.800,00 TRY 52,25 BAĞLI ORTAKLIK
ATP İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT, GIDA, TURİZM, MADENCİLİK TİCARET, İTHALAT VE İHRACAT 264.420.000,00 261.887.677,00 TRY 51,75 BAĞLI ORTAKLIK
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş MADENCİLİK 152.500.000,00 35.518.516,20
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GLBMD 13,09 36.058.397 % 10,00  
CANTE 85,80 292.743.000 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.339.470 % 10,00  
ALCAR 377,10 75.385.605 % 9,97  
ALMAD 3,53 23.492.197 % 9,97  
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Frank 18,8463 18,9598 % -0,41  
Riyal 4,8436 4,8679 % -0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.676 10,50  
Altın Gr. 983 983 5,22  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.661 6.771 59,00  
Yarım 3.246 3.305 24,00  
Çeyrek 1.628 1.652 11,00  
Gümüş.Ons 19,54 19,62 0,40  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 0,22  
B. Petrol 91,52 91,52 0,66  
Seans Raporu 18:05
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