***ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları









***ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları )İlgili Şirketler [ISCTR]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Özsermaye Hali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDayanak varlığı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISCTR) olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde gerçekleştirilen özsermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.Önemle duyurulur.Saygılarımızla,VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252072BIST