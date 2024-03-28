***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
28.03.2024 15:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel Ana Sözleşmesi ilişikte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
16 27/03/2024 28/03/2024 11053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263691
BIST
'
17:219.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,88%
|| 253,32
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2132,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0686
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2135,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0037
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:212.291,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,84
|Açılış
|: 2.291,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MEPET
|12,87
|17.710.983
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.005.220
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.074.363
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|11.078.287
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3122
|32,3180
|% 0,21
|
|Euro
|35,1024
|35,1293
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8687
|41,0735
|% -0,51
|
|Frank
|35,8713
|36,0511
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6217
|8,6650
|% -0,55
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|907,19
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,57
|1.021,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.205,76
|2.206,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32PEGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 660, 292 adet işlem
-
17:31EUREN
Yüzde 8.74 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 372, 946 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 306, 27 artarak (% 3.22 ) 9, 826
-
17:29XU100
Endeks 9, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 80, 155.00 milyon TL de
-
17:29MAKTK
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 260, 515 adet işlem