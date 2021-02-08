***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 10:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.557594 TL dir. 05.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908088
BIST
11:401.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:407,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:408,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:40411,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,53
|Açılış
|: 411,48
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:40
|YKGYO
|5,94
|10.458.317
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|15.292.596
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|13.360.027
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.508.231
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,86
|122.473.283
|% -7,20
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,90
|996.604.160
|% 3,53
|
|ODAS
|4,28
|513.209.831
|% 3,63
|
|DOHOL
|4,03
|509.011.708
|% 0,25
|
|GARAN
|9,77
|448.628.205
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,09
|363.097.220
|% 2,16
|
|DOHOL
|4,03
|509.011.708
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,49
|304.409.293
|% 1,63
|
|ODAS
|4,28
|513.209.831
|% 3,63
|
|GSDHO
|2,75
|230.907.973
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,42
|108.809.472
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0753
|7,0789
|% 0,32
|
|Euro
|8,5120
|8,5172
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6612
|9,7096
|% -0,04
|
|Frank
|7,8141
|7,8611
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8772
|1,8866
|% 0,09
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,59
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|0,60
|
Seans Raporu
11:40
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-
11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 26 artarak (% 0.47 ) 1, 347
-
11:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, ALMAD, HATEK, DITAS, TACTR, COSMO, TGSAS, YKGYO, RODRG, KRTEK
-
11:54
ALKA, PSDTC, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:54
SNKRN, IHGZT, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:54ATSYH
Yüzde 5.57 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 666 adet işlem