***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.01.2021 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903379
BIST
10:261.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.562
10:267,4488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:269,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:26443,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,67
|Açılış
|: 443,37
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:26
|INTEM
|66,55
|8.842.489
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|19.747.273
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|7.787.414
|% -9,91
|
|CMBTN
|414,50
|6.536.755
|% -9,71
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|YYAPI
|2,57
|43.351.211
|% -8,54
|
|DOHOL
|3,93
|339.700.204
|% 2,34
|
|KARSN
|4,39
|288.638.008
|% 6,55
|
|SISE
|8,02
|248.374.586
|% 1,01
|
|MGROS
|48,44
|209.846.254
|% 3,73
|
|THYAO
|13,31
|187.982.782
|% -0,89
|
|DOHOL
|3,93
|339.700.204
|% 2,34
|
|KARSN
|4,39
|288.638.008
|% 6,55
|
|EKGYO
|2,47
|81.242.721
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|60.114.595
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|50.656.742
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4420
|7,4488
|% -0,21
|
|Euro
|9,0486
|9,0570
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1210
|10,1717
|% -0,25
|
|Frank
|8,3331
|8,3833
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,48
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,44
|