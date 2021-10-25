***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.10.2021 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972110
BIST
10:281.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.471
10:289,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1544
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
10:2811,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1964
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
10:28565,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 11,62
|Açılış
|: 565,19
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DOBUR
|45,24
|2.676.541
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|60.887.261
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|853.662
|% 9,77
|
|COSMO
|12,69
|520.785
|% 8,65
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|RALYH
|5,52
|190.308
|% -4,50
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|ANGEN
|23,24
|67.721.737
|% -3,73
|
|FENER
|29,90
|25.586.984
|% -3,73
|
|GARAN
|8,98
|534.855.530
|% -1,54
|
|GUBRF
|63,05
|229.019.922
|% 7,23
|
|TUPRS
|141,40
|197.630.065
|% 1,58
|
|EREGL
|19,42
|189.244.896
|% 0,36
|
|FROTO
|191,50
|181.964.071
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,56
|155.197.406
|% -0,78
|
|GARAN
|8,98
|534.855.530
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,95
|79.691.294
|% -0,51
|
|ODAS
|1,41
|39.679.263
|% 0,71
|
|AKBNK
|5,41
|139.493.456
|% -0,73
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7531
|9,7570
|% 1,61
|
|Euro
|11,3524
|11,3888
|% 1,75
|
|Sterlin
|13,4327
|13,5001
|% 2,02
|
|Frank
|10,6117
|10,6757
|% 1,62
|
|Riyal
|2,5974
|2,6104
|% 1,75
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,08
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,64
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,17
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,67
|
Seans Raporu
10:28
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