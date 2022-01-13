***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 18:01
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.12.2021 Tarihinde Yaptığı Özel Durum Açıklmasında Belirtildiği Üzere 2021 / 15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle "29. Ekim Mah. Ova Küme Evler N45 / Menemen İzmir" Adresinde Bulunan 5.000 m² Kapalı İşyerinin 01.01.2022 Tarihinden Başlamak Üzere 2 Yıl Süre İle Aylık 50.000 TL + KDV Bedelle Kiralanmasına Karar Verilen Ancak Kiralanan İşyerinin Belirdildiği Tarihte Teslim Edilemediğinden Dolayı Taraflar Mutabık Kalarak Kiralama Sözleşmesi Karşılıklı Fesih Edilmilmiştir.Yeni Depo Alanı Kiralama Arayışımız Devam Etmektedir.
Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993642
BIST
18:002.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,68
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
18:0013,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2873
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0015,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3958
|Açılış
|: 15,5700
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,7003
En Düşük
15,0822
18:00788,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 11,92
|Açılış
|: 788,89
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISGYO
|3,08
|107.397.828
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|17.601.350
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|48.395.913
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|72.118.397
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.298.909
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|793.263
|% -9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|BASCM
|9,70
|123.605
|% -6,28
|
|KRDMD
|13,37
|6.935.536.005
|% 2,45
|
|THYAO
|28,48
|4.824.536.247
|% 5,95
|
|EREGL
|31,64
|2.248.640.733
|% 0,19
|
|GARAN
|11,85
|2.020.577.804
|% 0,00
|
|SISE
|15,10
|2.007.329.154
|% -0,59
|
|KRDMD
|13,37
|6.935.536.005
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,83
|1.271.025.308
|% -1,29
|
|PETKM
|9,58
|1.877.458.650
|% 0,31
|
|THYAO
|28,48
|4.824.536.247
|% 5,95
|
|GARAN
|11,85
|2.020.577.804
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4986
|13,5108
|% 2,17
|
|Euro
|15,5134
|15,5520
|% 2,61
|
|Sterlin
|18,4848
|18,5775
|% 2,26
|
|Frank
|14,7661
|14,8550
|% 2,44
|
|Riyal
|3,5839
|3,6019
|% 2,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-7,67
|
|Altın Gr.
|788
|788
|10,90
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,14
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,17
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
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17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem