***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.12.2021 Tarihinde Yaptığı Özel Durum Açıklmasında Belirtildiği Üzere 2021 / 15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle "29. Ekim Mah. Ova Küme Evler N45 / Menemen İzmir" Adresinde Bulunan 5.000 m² Kapalı İşyerinin 01.01.2022 Tarihinden Başlamak Üzere 2 Yıl Süre İle Aylık 50.000 TL + KDV Bedelle Kiralanmasına Karar Verilen Ancak Kiralanan İşyerinin Belirdildiği Tarihte Teslim Edilemediğinden Dolayı Taraflar Mutabık Kalarak Kiralama Sözleşmesi Karşılıklı Fesih Edilmilmiştir.Yeni Depo Alanı Kiralama Arayışımız Devam Etmektedir.Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993642BIST