***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 12:01
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888856
BIST
16:201.277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -16,41
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:207,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:209,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0644
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:20470,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,58
|Açılış
|: 470,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SAFKR
|7,92
|84.805.541
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.037.610
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.107.803
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|92.888.113
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|FLAP
|8,43
|256.360.268
|% -9,84
|
|GARAN
|8,68
|3.754.129.992
|% -3,02
|
|KRDMD
|4,28
|1.105.266.333
|% -2,28
|
|THYAO
|11,68
|1.084.824.430
|% -0,85
|
|AKBNK
|6,11
|940.184.387
|% -3,17
|
|YKBNK
|2,79
|933.335.851
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,91
|833.890.670
|% 1,06
|
|GARAN
|8,68
|3.754.129.992
|% -3,02
|
|YKBNK
|2,79
|933.335.851
|% -2,45
|
|KRDMD
|4,28
|1.105.266.333
|% -2,28
|
|USAK
|2,61
|501.255.467
|% 2,35
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7465
|7,7531
|% 0,60
|
|Euro
|9,2022
|9,2081
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,2415
|10,2929
|% 0,96
|
|Frank
|8,4754
|8,5264
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0593
|2,0696
|% 0,46
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,34
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.113
|3.191
|7,17
|
|Yarım
|1.504
|1.544
|3,47
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,73
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,41
|