***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
01.04.2022 12:24
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
Olağan genel kurul kararları (yeni kayıtlı sermaye tavanı-madde 6) 31.03.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiş ve 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas sözleşmenin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/03/2022 01/04/2022 10550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014911
BIST
12:332.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,36
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:3314,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0162
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:3316,2328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0172
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:33913,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 913,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ULUSE
|124,60
|3.807.402
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,40
|110.169.989
|% 9,27
|
|ASUZU
|80,25
|118.129.801
|% 7,29
|
|YKSLN
|7,67
|92.276.949
|% 6,23
|
|POLTK
|607,80
|2.525.842
|% 6,07
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|350,00
|50.389.946
|% -6,62
|
|AKFGY
|3,11
|19.408.859
|% -6,33
|
|ETILR
|8,94
|3.700.426
|% -5,30
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|GARAN
|12,32
|2.182.565.638
|% 0,98
|
|THYAO
|32,86
|1.985.173.925
|% 1,86
|
|EREGL
|33,08
|1.224.574.870
|% 1,97
|
|TUPRS
|223,40
|1.094.239.146
|% 4,20
|
|KRDMD
|15,36
|1.039.616.918
|% 0,39
|
|GARAN
|12,32
|2.182.565.638
|% 0,98
|
|ODAS
|1,71
|183.840.507
|% 1,18
|
|PETKM
|9,23
|917.576.824
|% 2,21
|
|KARSN
|5,79
|546.903.506
|% 5,27
|
|YKBNK
|4,09
|359.680.243
|% 0,25
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6834
|14,6878
|% 0,11
|
|Euro
|16,2213
|16,2328
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,2251
|19,3215
|% 0,02
|
|Frank
|15,8265
|15,9218
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9042
|3,9237
|% 0,16
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-3,13
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-18,43
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-8,91
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,08
|