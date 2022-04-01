***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklamalarOlağan genel kurul kararları (yeni kayıtlı sermaye tavanı-madde 6) 31.03.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiş ve 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.Esas sözleşmenin son hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 31/03/2022 01/04/2022 10550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014911BIST