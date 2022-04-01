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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

01.04.2022 12:24
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar

   Olağan genel kurul kararları (yeni kayıtlı sermaye tavanı-madde 6) 31.03.2022 tarihi itibariyle tescil edilmiş ve 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas sözleşmenin son hali ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/03/2022 01/04/2022 10550



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014911


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Tam 6.018 6.168 -18,43  
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