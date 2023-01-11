***KAREL* *EUYO* *DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.01.2023 08:57
***KAREL******EUYO******DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOGUB, EUYO, KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099815
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
0
En Düşük
0
18:0518,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
18:0520,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
18:051.136,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.136,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AHGAZ
|90,00
|434.933.616
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|AKCNS
|50,95
|45.014.083
|% 0,00
|
|AKENR
|4,31
|43.679.444
|% 0,00
|
|AGYO
|4,87
|7.733.018
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,00
|434.933.616
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|AKCNS
|50,95
|45.014.083
|% 0,00
|
|AKENR
|4,31
|43.679.444
|% 0,00
|
|AFYON
|7,27
|79.576.058
|% 0,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% 0,00
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% 0,00
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7758
|18,7846
|% 0,06
|
|Euro
|20,1899
|20,2056
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7721
|22,8863
|% 0,12
|
|Frank
|20,2972
|20,4195
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,42
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,16
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-0,43
|