***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.08.2023 17:17
***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KAREL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şakir Yaman Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190279
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1560
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2922
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9249
En Düşük
28,1807
17:591.653,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.654,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5879
|26,6144
|% 0,59
|
|Euro
|28,8373
|28,9249
|% 1,02
|
|Sterlin
|33,4459
|33,6137
|% 0,57
|
|Frank
|30,0927
|30,2740
|% 0,89
|
|Riyal
|7,0672
|7,1026
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,21
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|22,07
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.009
|11.136
|50,00
|
|Yarım
|5.517
|5.589
|25,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.796
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|0,57
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,30
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında