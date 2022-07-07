***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas sözleşmesinin 6, 7, 8 ve 10. maddelerinin tadili ile ilgili olarak 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 07.07.2022 tarih 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043834BIST