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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

07.07.2022 22:50
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6, 7, 8 ve 10. maddelerinin tadili ile ilgili olarak 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 07.07.2022 tarih 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043834


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