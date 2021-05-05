***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.556.184 -9.829.733Dönem Karı (Zararı)25.431.294 5.920.793Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.678.538 6.619.743Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)752.756 -698.950Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.631.985 43.306.762Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15, 16 8.208.686 6.984.910Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler160.152 -208.524Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 160.152 -208.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.379.923 1.933.819Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 3.867.912 1.915.634Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.000 95.796Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler199.270 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 313.741 -77.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler348.716 12.288.950Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -8.943.749 -1.542.529Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 9.292.465 13.831.479Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-1.242.046 -835.814Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.283.112 23.135.626Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-26 18.693Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -27.283.086 23.116.933Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 3.140.223 185.754Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -344.527 -177.959Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-344.527 -177.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.703.430 -43.176.463Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.424.950 -39.033.200İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.920 3.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44.427.870 -39.036.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.967.706 13.451.800İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.967.706 13.451.800Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.189.934 13.642.146Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.883.836 -26.221.848İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.883.836 -26.221.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.086.904 -5.015.361İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37.724 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.124.628 -5.015.361Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.095.879 6.051.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -1.753.198 -1.525.345Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -6.556.131 -14.369.480Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 6.500 14.000Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-1.236.866 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.228.003 -12.289.089Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 0 -1.748.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri748.136 206.686Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 748.136 206.686Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.976.139 -10.747.285Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -17.864.730 -4.327.027Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -11.111.409 -6.420.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.635.360 -21.672.429Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri148.753.830 531.017.608Kredilerden Nakit Girişleri148.753.830 531.017.608Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-258.982.060 -535.866.133Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.265.752 -1.778.504Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.242.046 835.814Ödenen Faiz-10.294.244 -17.423.151Alınan Faiz6.910.820 1.541.937YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.307.179 -43.791.251Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi795.842 -677.012NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-140.511.337 -44.468.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 372.351.110 293.100.022DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 231.839.773 248.631.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler113.636.951 -113.636.951 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.929.241 -1.929.241 -248.396 -248.396 6.376.877 6.376.877 4.199.240 -884.700 3.314.540Dönem Karı (Zararı)6.376.877 6.376.877 6.376.877 -456.084 5.920.793Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.929.241 -1.929.241 -248.396 -248.396 -2.177.637 -428.616 -2.606.253Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -13.271.105 -13.271.105 -874.136 -874.136 11.664.000 324.260.715 6.376.877 330.637.592 386.476.351 -4.170.919 382.305.432Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 58.320.000 -14.123.508 -14.123.508 -1.300.557 -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323Transferler121.636.200 -121.636.200 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 24.988.476 24.988.476 23.435.286 925.894 24.361.180Dönem Karı (Zararı)24.988.476 24.988.476 24.988.476 442.818 25.431.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 -1.553.190 483.076 -1.070.114Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -15.989.464 -15.989.464 -987.791 -987.791 11.664.000 445.896.915 24.988.476 470.885.391 523.892.136 4.707.367 528.599.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 234.214.565 372.692.973Finansal Yatırımlar7 0 702.662Ticari Alacaklar9 394.509.301 439.140.021Diğer Alacaklar10 5.747.854 6.398.249Stoklar11 375.955.161 364.925.379Peşin Ödenmiş Giderler12 75.079.941 55.295.100Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 530.776 1.834.192Diğer Dönen Varlıklar21 1.176.571 989.489ARA TOPLAM1.087.214.169 1.241.978.065Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.201.266 8.875.070TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.097.415.435 1.250.853.135DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 3.426.520 3.426.520Diğer Alacaklar10 22.654 8.189Maddi Duran Varlıklar15 132.272.397 117.560.305Kullanım Hakkı Varlıkları15 27.597.282 28.551.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 103.504.869 96.416.009Peşin Ödenmiş Giderler12 5.550.061 13.215.686Ertelenmiş Vergi Varlığı29 2.802.118 5.188.660TOPLAM DURAN VARLIKLAR275.175.901 264.366.516TOPLAM VARLIKLAR1.372.591.336 1.515.219.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 229.008.782 437.640.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 215.480.910 199.599.194Ticari Borçlar9 135.547.901 151.431.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 19.059.394 17.003.667Diğer Borçlar10 496.104 386.445Türev Araçlar14 0 27.283.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 11.931.801 17.241.213Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.826.481 8.382.612Kısa Vadeli Karşılıklar20.560.921 18.154.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 11.556.088 9.462.196Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 9.004.833 8.692.092Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 4.246.800 10.286.897ARA TOPLAM638.159.094 887.410.133Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler2.222.828 2.133.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER640.381.922 889.543.631UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 171.512.915 91.774.963Uzun Vadeli Karşılıklar30.280.470 27.927.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 30.280.470 27.927.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 1.816.526 1.735.531TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.609.911 121.437.697TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER843.991.833 1.010.981.328ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar523.892.136 500.456.850Ödenmiş Sermaye22 58.320.000 58.320.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.989.464 -14.123.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.989.464 -14.123.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.989.464 -14.123.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-987.791 -1.300.557Yabancı Para Çevrim Farkları-987.791 -1.300.557Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları445.896.915 324.260.715Net Dönem Karı veya Zararı24.988.476 121.636.200Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.707.367 3.781.473TOPLAM ÖZKAYNAKLAR528.599.503 504.238.323TOPLAM KAYNAKLAR1.372.591.336 1.515.219.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 332.590.939 202.473.368Satışların Maliyeti23 -264.107.342 -162.238.030TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.483.597 40.235.338BRÜT KAR (ZARAR)68.483.597 40.235.338Genel Yönetim Giderleri24 -5.553.549 -2.404.225Pazarlama Giderleri24 -8.190.974 -6.256.170Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -5.358.768 -4.962.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 14.449.803 8.067.017Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -10.891.154 -5.292.404ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.938.955 29.386.718Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 346.609 186.686Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -2.082 -8.727FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.283.482 29.564.677Finansman Gelirleri28 23.779.202 27.861.159Finansman Giderleri28 -49.243.923 -51.085.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.818.761 6.340.799Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.140.223 278.944Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -206.197 -1.632.245Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -2.934.026 1.911.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.678.538 6.619.743DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5 752.756 -698.950DÖNEM KARI (ZARARI)25.431.294 5.920.793Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar442.818 -456.084Ana Ortaklık Payları24.988.476 6.376.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,42300000 0,11400000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00500000 -0,00400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.865.956 -1.929.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -2.332.445 -2.473.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler466.489 544.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi466.489 544.145Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar795.842 -677.012Yabancı Para Çevrim Farkları795.842 -677.012DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.070.114 -2.606.253TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.361.180 3.314.540Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar925.894 -1.284.829Ana Ortaklık Payları23.435.286 4.599.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934757BIST