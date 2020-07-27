***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
27.07.2020 18:57
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün çeşitli sosyal medya sitelerinde Şirketimiz tarafından Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. den ihale alındığına dair haber ve söylentiler çıkmıştır.
Şirketimiz, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş'nin Bölge Çözüm Ortaklığı işi için teklif vermiş olmakla birlikte Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'den tarafımıza henüz resmi bir yanıt gelmemiştir.
İlgili işe verilen teklif öncesi, işin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları anlamında meşru çıkarlarımızın zarar görmesine yol açabileceği dikkate alınarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.05.2020 tarihinde SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmış olup ihale ile ilgili haber ve söylentilerin çıkmasından ötürü işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862161
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