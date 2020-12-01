***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz, artan müşteri siparişleri doğrultusunda yarısı üretim birimlerimizde görevlendirilmek üzere Temmuz ayından itibaren Eylül ayı dahil yaklaşık 500 yeni personel almayı planlamıştı.Temmuz ayı dahil 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile personel sayımızda 797 kişi ve % 31,8'lik bir artış gerçekleşmiştir.İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği rehberinin 5.7 maddesinin 11. fıkrası gereği yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890661BIST