***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 09:16
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz, artan müşteri siparişleri doğrultusunda yarısı üretim birimlerimizde görevlendirilmek üzere Temmuz ayından itibaren Eylül ayı dahil yaklaşık 500 yeni personel almayı planlamıştı.
Temmuz ayı dahil 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile personel sayımızda 797 kişi ve % 31,8'lik bir artış gerçekleşmiştir.
İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği rehberinin 5.7 maddesinin 11. fıkrası gereği yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890661
BIST
10:311.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 20,46
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:317,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:319,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0415
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3773
En Düşük
9,3064
10:31450,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,14
|Açılış
|: 450,17
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,38
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:31
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|33.177.334
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|33.822.402
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.777.308
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,63
|4.042.256
|% -6,42
|
|FRIGO
|23,00
|708.634
|% -5,35
|
|GARAN
|8,93
|339.666.662
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,19
|254.121.095
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,95
|212.775.992
|% 1,02
|
|PETKM
|4,27
|164.591.120
|% 1,91
|
|TKNSA
|12,44
|143.401.121
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,19
|254.121.095
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,95
|212.775.992
|% 1,02
|
|SKBNK
|1,47
|58.672.744
|% 1,38
|
|PETKM
|4,27
|164.591.120
|% 1,91
|
|GARAN
|8,93
|339.666.662
|% 2,06
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8262
|7,8312
|% 0,07
|
|Euro
|9,3706
|9,3773
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,4433
|10,4957
|% 0,42
|
|Frank
|8,5995
|8,6513
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0811
|2,0915
|% 0,03
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,21
|
|Altın Gr.
|450
|450
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|0,06
|
|B. Petrol
|47,54
|47,54
|-0,34
|