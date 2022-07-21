***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.07.2022 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ileŞirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkilineİCRA KURULUSerdar Nuri TUNAOĞLUAli Sinan TUNAOĞLUŞakir Yaman TUNAOĞLUYavuz BAYIZÇağlar GÖĞÜŞEren SARIÇOĞLUArda DENİZHANkarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047242BIST