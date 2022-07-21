***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 21:24
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.07.2022 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile
Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
Serdar Nuri TUNAOĞLU
Ali Sinan TUNAOĞLU
Şakir Yaman TUNAOĞLU
Yavuz BAYIZ
Çağlar GÖĞÜŞ
Eren SARIÇOĞLU
Arda DENİZHAN
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047242
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1130
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1731
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05976,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 16,50
|Açılış
|: 976,75
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7122
|17,7147
|% 0,64
|
|Euro
|18,0598
|18,0983
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,1220
|21,2279
|% 0,47
|
|Frank
|18,2141
|18,3238
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6970
|4,7206
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|18,77
|
|Altın Gr.
|976
|976
|16,05
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.628
|6.737
|129,00
|
|Yarım
|3.230
|3.296
|67,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.648
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem