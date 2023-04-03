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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2023 14:28
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 402.942.765,175

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 25.972.549,065 26.354.704,629 101,47138 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 Nâma A Grubu, KARE3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKREL00037
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 44.000.000 44.647.408,339 101,47138 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 Nâma B Grubu, KARE2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKREL00029
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 130.027.450,935 131.940.652,207 101,47138 1,00 C Grubu C Grubu, KAREL, TREKREL00019 Hamiline C Grubu, KAREL(RÜÇHAN), TRRKREL00011 200.112,086

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 200.000.000 202.942.765,175 101,47138 200.112,086

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde ana hissedarımız Öncü Girişim'in satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.12.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.01.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 26.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
03.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz sonuçlanmış olup, 31.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130989


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