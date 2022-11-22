***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:04
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081532
BIST
10:034.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 49,04
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.620
En Düşük
4.567
10:0318,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:0319,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:031.044,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.044,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:00
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|EDIP
|6,33
|5.522.279
|% 9,71
|
|BRKSN
|19,79
|3.281.902
|% 9,58
|
|KERVN
|1,39
|356.057
|% 9,45
|
|AYES
|49,94
|1.037.531
|% 7,31
|
|SILVR
|17,34
|7.212.851
|% -9,97
|
|SASA
|123,10
|299.753.951
|% -9,42
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
|
|GLRYH
|6,62
|208.186
|% -0,90
|
|BIMAS
|127,20
|13.823.078
|% -0,78
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|PETKM
|15,29
|3.360.427.395
|% 0,00
|
|KONTR
|192,10
|3.244.332.774
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6225
|18,6309
|% 0,06
|
|Euro
|19,0946
|19,1082
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,9764
|22,0866
|% 0,16
|
|Frank
|19,3772
|19,4939
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,05
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|1,58
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,11
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|0,01
|