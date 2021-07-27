***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 14.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 27.07.2021 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6, 12, 17 14/07/2021 27/07/2021 10374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952104BIST