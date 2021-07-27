Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

27.07.2021 19:46



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 14.07.2021 tarihinde  tescil edilmiş ve 27.07.2021 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6, 12, 17 14/07/2021 27/07/2021 10374



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952104


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.360
Değişim :  0,77% |  10,44
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.349  
En Yüksek
1.361 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 5,51 7.974.075 % 9,98  
KTSKR 16,56 32.653.802 % 9,96  
TMSN 18,10 197.757.947 % 9,96  
IDGYO 2,32 14.134.100 % 9,95  
ANHYT 9,73 30.039.073 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5637 8,5654 % 0,15  
Euro 10,1255 10,1365 % 0,30  
Sterlin 11,8546 11,9141 % 0,60  
Frank 9,3319 9,3881 % 0,33  
Riyal 2,2773 2,2887 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 2,42  
Altın Gr. 495 495 1,15  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,72 24,77 -0,45  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 -0,12  
B. Petrol 73,55 73,55 -0,15  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru