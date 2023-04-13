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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.04.2023 17:07
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetkiyle, 600.000.000 TL (altıyüzmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının gerektiğinde farklı vadelerde, iskontolu, değişken ve/veya sabit kupon ödemeli, sabit ya da değişken faizli ve/veya vade sonunda anapara ödemeli olmasına, İhraçla ilgili yukarıda yer verilen hususlara ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, ilgili resmi kurumlar nezdinde olanlar dahil gerekli tüm başvuruların yapılması, gerekli görülmesi halinde yetkili kuruluşu belirleme dahil diğer tüm konularda Şirketimiz Murahhas Üyesi-CEO'su ile Şirketimiz Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı veya Şirketimiz İhracat Genel Müdür Yardımcısı veya İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısından herhangi birinin müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine, karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137683


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