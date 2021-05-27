***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Olağan Genel Kurul'da onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. MaddesiSPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesine ilişkin tadil metni 27.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADILI ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938443BIST