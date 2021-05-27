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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.05.2021 17:03



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Olağan Genel Kurul'da onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. Maddesi
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesine ilişkin tadil metni 27.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADILI ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938443


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