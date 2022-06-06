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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.06.2022 16:58
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. Fıkrasında yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yöneticinin yanı sıra asgari bir görevlinin bulunması yükümlülüğü kapsamında, bu bölümde görev yapmak üzere Sn. Seda ULUDAĞ bugün itibariyle Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü  ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı'na sahip Sn. Evren UÇAK, doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaya devam etmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Evren UÇAK-Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
Seda ULUDAĞ-Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Telefon No  : +90 224 484 21 80
Faks No  :    +90 224 484 21 69
E-Posta  : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034936


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