***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızSPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. Fıkrasında yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yöneticinin yanı sıra asgari bir görevlinin bulunması yükümlülüğü kapsamında, bu bölümde görev yapmak üzere Sn. Seda ULUDAĞ bugün itibariyle Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı'na sahip Sn. Evren UÇAK, doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaya devam etmektedir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Evren UÇAK-Yatırımcı İlişkileri KoordinatörüSeda ULUDAĞ-Yatırımcı İlişkileri SorumlusuTelefon No : +90 224 484 21 80Faks No : +90 224 484 21 69E-Posta : yatirimciiliskileri@karsan.com.trKamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034936BIST