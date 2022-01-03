***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.01.2022 16:30
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKRSNE2216 ISIN Kodlu tahvilin 6. Kupon Ödemesi Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSNE2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.650.000
Kupon Sayısı 8
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.
Serm
10:021.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,22
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.944
En Düşük
1.941
10:0213,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1578
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:0215,0000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1982
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:02768,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 9,57
|Açılış
|: 768,56
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:02
|CRFSA
|46,22
|1.995.595
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|MARKA
|5,00
|1.349.715
|% 7,99
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|KRSTL
|2,98
|2.983.972
|% 5,67
|
|BAGFS
|16,75
|2.646.316
|% -5,37
|
|KUYAS
|5,38
|439.164
|% -3,76
|
|PRKAB
|64,55
|3.191.481
|% -3,01
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|GARAN
|11,49
|32.761.483
|% 0,26
|
|SISE
|14,20
|25.635.217
|% 2,45
|
|EREGL
|29,56
|20.302.665
|% 1,09
|
|KRDMD
|9,63
|14.727.602
|% 1,80
|
|ASELS
|22,02
|14.087.119
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,24
|10.843.002
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,47
|10.192.948
|% 0,29
|
|TSKB
|1,50
|4.300.809
|% 1,35
|
|GARAN
|11,49
|32.761.483
|% 0,26
|
|ODAS
|1,39
|2.755.560
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2246
|13,2261
|% 1,21
|
|Euro
|14,9377
|15,0000
|% 1,34
|
|Sterlin
|17,7727
|17,8618
|% 1,00
|
|Frank
|14,3594
|14,4459
|% 1,14
|
|Riyal
|3,5160
|3,5336
|% 1,08
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,82
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,05
|