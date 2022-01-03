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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.01.2022 16:30
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKRSNE2216 ISIN Kodlu tahvilin 6. Kupon Ödemesi Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSNE2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.650.000
Kupon Sayısı 8
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.

Serm
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 1.995.595 % 10,00  
DOBUR 85,00 2.498.235 % 9,61  
MARKA 5,00 1.349.715 % 7,99  
UZERB 37,30 155.019 % 6,57  
KRSTL 2,98 2.983.972 % 5,67  
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10:02 Alış Satış %  
Dolar 13,2246 13,2261 % 1,21  
Euro 14,9377 15,0000 % 1,34  
Sterlin 17,7727 17,8618 % 1,00  
Frank 14,3594 14,4459 % 1,14  
Riyal 3,5160 3,5336 % 1,08  
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10:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,82  
Altın Gr. 777 777 17,95  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,12  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 0,16  
B. Petrol 79,03 79,03 0,05  
Seans Raporu 10:02
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