***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) tarafından onaylanan 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.İnternet sitemizde de yayınlanan sürdürülebilirlik raporumuzun linki : https://www.karsan.com/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporuKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544BIST