***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
13.09.2022 12:18
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) tarafından onaylanan 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.
İnternet sitemizde de yayınlanan sürdürülebilirlik raporumuzun linki : https://www.karsan.com/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062544
BIST
12:353.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 8,94
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:3518,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
12:3518,5525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1038
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5542
En Düşük
18,4317
12:351.013,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.013,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.715.294
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.202.086
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.447.838
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,43
|107.466.823
|% -8,40
|
|TSPOR
|4,78
|81.741.770
|% -6,27
|
|DOGUB
|8,67
|2.639.597
|% -4,93
|
|AKBNK
|19,00
|6.028.205.300
|% 8,51
|
|THYAO
|76,85
|5.172.902.228
|% 2,54
|
|ISCTR
|12,14
|4.917.112.443
|% -3,27
|
|YKBNK
|9,96
|4.826.712.435
|% 2,79
|
|ASELS
|33,28
|3.140.021.216
|% 3,23
|
|YKBNK
|9,96
|4.826.712.435
|% 2,79
|
|EKGYO
|5,40
|2.435.094.187
|% 0,93
|
|ISCTR
|12,14
|4.917.112.443
|% -3,27
|
|AKBNK
|19,00
|6.028.205.300
|% 8,51
|
|KRDMD
|15,77
|2.718.312.333
|% 3,00
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2349
|18,2516
|% 0,20
|
|Euro
|18,5457
|18,5541
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3022
|21,4090
|% 0,33
|
|Frank
|19,1142
|19,2293
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|6,00
|
|Tam
|6.814
|6.860
|4,00
|
|Yarım
|3.320
|3.353
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,03
|