***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2021 12:28
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Asil Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973167
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1428
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1340
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
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11,1661
En Düşük
11,0056
12:35555,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 7,98
|Açılış
|: 556,56
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6220
|9,6229
|% 1,51
|
|Euro
|11,1529
|11,1611
|% 1,22
|
|Sterlin
|13,1877
|13,2538
|% 1,51
|
|Frank
|10,4288
|10,4916
|% 1,36
|
|Riyal
|2,5576
|2,5704
|% 1,45
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|1,56
|
|Altın Gr.
|556
|556
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.647
|3.702
|43,00
|
|Tam
|3.631
|3.722
|41,58
|
|Yarım
|1.755
|1.801
|20,11
|
|Çeyrek
|880
|900
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|0,10
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|-0,64
|