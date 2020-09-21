***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
21.09.2020 18:10
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
08.09.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
18.09.2020
Davanın Konusu
29.02.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı iptali istemi.
Karşı Taraf(lar)
Semra Can
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/476 E.
Davanın Duruşma Tarihi
10.12.2020
Alınan Karar
Tensip oluşturulmuş ve ön inceleme günü belirlenmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Semra Can Tarafından 29.02.2020 tarihinde yapılan 2017 ve 2018 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan sebeplerinin tespiti talepli olarak İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/476-E sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhine dava açılmış olup, Mahkemece 10.12.2020 tarihli ön inceleme günü olarak belirlenmiştir. Davaya ilişkin olarak hukuki süreç Şirketimiz'in takibinde olup Şirketimiz tarafından gerekli beyan,delillerimiz sunulacaktır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876041
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.115
En Düşük
1.086
18:057,6306
En Yüksek
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|: 7,6620
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|Önceki Kapanış
|: 7,5970
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En Düşük
7,5393
18:058,9717
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 8,9800
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|Önceki Kapanış
|: 8,9700
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9,0029
En Düşük
8,9079
18:05466,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
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|Açılış
|: 466,78
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|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6253
|7,6329
|% 1,02
|
|Euro
|8,9540
|8,9741
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7292
|9,7780
|% -0,01
|
|Frank
|8,2953
|8,3452
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0281
|2,0383
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-45,52
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-7,12
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-2,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,50
|41,50
|-1,65
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Seans Raporu
18:05
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17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
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