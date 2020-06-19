***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.06.2020 09:11
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdoğan Hakan Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851922
BIST
10:28114.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.771,08
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:286,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:287,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:28381,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,89
|Açılış
|: 381,76
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|TCELL
|17,85
|482.928.659
|% 9,98
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KRDMA
|3,37
|37.113.633
|% 8,71
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|1.942.445
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|8.886.236
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|KRDMD
|3,15
|839.850.402
|% 3,62
|
|TCELL
|17,85
|482.928.659
|% 9,98
|
|GARAN
|8,22
|235.754.060
|% 1,11
|
|TKFEN
|17,40
|218.576.017
|% 6,10
|
|ASELS
|32,62
|204.520.741
|% 0,06
|
|KRDMD
|3,15
|839.850.402
|% 3,62
|
|TSKB
|1,29
|88.765.468
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|154.650.565
|% 1,49
|
|GARAN
|8,22
|235.754.060
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,37
|66.875.176
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5057
|8,5484
|% 0,16
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|8,46
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.497
|11,00
|
|Tam
|2.549
|2.562
|11,20
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,50
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,80
|
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