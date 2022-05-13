***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.05.2022 14:28
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 775.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 1.395.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030127
BIST
14:342.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 18,61
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
14:3415,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1062
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
14:3416,1338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1280
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
14:34905,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,21
|Açılış
|: 905,80
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler14:34
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.713.365
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.523.960
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|23.535.880
|% 9,94
|
|EMNIS
|25,00
|671.973
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.799.063
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.672.019
|% -9,98
|
|KAPLM
|63,15
|133.878.190
|% -9,33
|
|PKENT
|171,30
|190.902.624
|% -7,85
|
|THYAO
|42,12
|2.346.899.122
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,05
|1.421.185.705
|% 0,53
|
|SISE
|19,82
|1.182.321.799
|% 1,12
|
|KRDMD
|15,60
|832.727.431
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,81
|741.598.143
|% 4,67
|
|DOHOL
|3,81
|741.598.143
|% 4,67
|
|KARSN
|5,25
|617.510.620
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,67
|283.848.891
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,05
|1.421.185.705
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,59
|313.551.232
|% 0,22
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4820
|15,4902
|% 0,69
|
|Euro
|16,1141
|16,1338
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,8281
|18,9225
|% 0,81
|
|Frank
|15,4213
|15,5142
|% 1,13
|
|Riyal
|4,1152
|4,1359
|% 0,82
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-4,86
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|-43,00
|
|Tam
|6.044
|6.197
|-42,18
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|-20,41
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-10,20
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,74
|
Seans Raporu
14:34
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Yüzde 4.76 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 267 adet işlem
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Yüzde 7.63 oranında artışla 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 953 adet işlem