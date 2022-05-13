Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

13.05.2022 14:28
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullan


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 775.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 1.395.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan rapor ekte  sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030127


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:342.410
Değişim :  0,78% |  18,61
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.425 En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 43,38 1.458.522 % 9,99  
IMASM 32,06 4.713.365 % 9,95  
KONKA 22,76 69.523.960 % 9,95  
KZBGY 75,20 23.535.880 % 9,94  
EMNIS 25,00 671.973 % 9,94  
daha fazla
14:34 Alış Satış %  
Dolar 15,4820 15,4902 % 0,69  
Euro 16,1141 16,1338 % 0,80  
Sterlin 18,8281 18,9225 % 0,81  
Frank 15,4213 15,5142 % 1,13  
Riyal 4,1152 4,1359 % 0,82  
daha fazla
14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -4,86  
Altın Gr. 905 905 5,22  
Cumhuriyet 6.067 6.159 -43,00  
Tam 6.044 6.197 -42,18  
Yarım 2.921 2.998 -20,41  
Çeyrek 1.465 1.499 -10,20  
Gümüş.Ons 20,76 20,79 0,09  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 0,14  
B. Petrol 109 109 1,74  
Seans Raporu 14:34
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru