***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:36
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002325
BIST
17:382.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -18,02
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:3813,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0149
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:3815,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:38826,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,34
|Açılış
|: 826,83
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|32.707.448
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|71.203.452
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.884.444
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.713.574
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.538.855
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,18
|6.372.318.005
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,63
|2.074.478.890
|% -2,02
|
|EREGL
|28,20
|1.776.245.714
|% 0,07
|
|TUPRS
|191,90
|1.345.271.471
|% -1,89
|
|GARAN
|11,84
|1.193.302.328
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|882.272.163
|% -0,25
|
|THYAO
|29,18
|6.372.318.005
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,63
|2.074.478.890
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,30
|400.169.375
|% -2,54
|
|BUCIM
|1,86
|182.388.287
|% 8,77
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6008
|13,6118
|% 0,11
|
|Euro
|15,4693
|15,4821
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,4939
|18,5866
|% 0,36
|
|Frank
|14,7181
|14,8068
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6152
|3,6333
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|21,59
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,51
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,35
|0,01
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-2,21
|
Seans Raporu
17:38
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17:51XU100
Endeks 2, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 29, 343.00 milyon TL de
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17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.71 ) 1, 824