***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2023 19:07
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2023
Tescil Tarihi
27.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2023 - 10820
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.4.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151813
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0710
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0960
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.265,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.265,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7212
|19,7253
|% 0,36
|
|Euro
|21,4304
|21,4594
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5637
|24,6868
|% 0,04
|
|Frank
|21,9314
|22,0635
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2441
|5,2704
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|-25,03
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-9,21
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.440
|4.603
|-68,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.294
|-42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,22
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|-0,41
|
Seans Raporu
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