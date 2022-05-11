***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 19:46
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında sürdürülen XXVI.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanmıştır. 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029458
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0731
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0819
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05911,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,31
|Açılış
|: 911,72
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2770
|15,3194
|% 0,48
|
|Euro
|16,1152
|16,1644
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,7147
|18,8086
|% -0,17
|
|Frank
|15,3564
|15,4489
|% 0,55
|
|Riyal
|4,0658
|4,0862
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|16,68
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208