***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında sürdürülen XXVI.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanmıştır. 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029458BIST