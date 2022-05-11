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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2022 19:46
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile sendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında sürdürülen XXVI.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanmıştır. 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029458


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Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,60 21,64 0,35  
Gümüş Gr. 10,58 10,59 0,14  
B. Petrol 108 108 5,32  
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