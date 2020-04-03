***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.04.2020 09:21
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ Karabük ŞB tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834473
BIST
11:1189.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 91,22
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:116,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0969
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7114
En Düşük
6,6075
11:117,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2672
En Düşük
7,1664
11:11347,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,56
|Açılış
|: 347,98
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|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
348,52
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.140.423
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.419.164
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,46
|952.302
|% -8,89
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,83
|80.176.201
|% -8,41
|
|TUPRS
|85,40
|211.387.413
|% 3,33
|
|PETKM
|3,43
|210.263.926
|% -0,87
|
|ASELS
|23,42
|197.925.817
|% 1,21
|
|GARAN
|7,53
|144.766.323
|% -0,92
|
|ARCLK
|14,14
|135.761.182
|% 5,92
|
|PETKM
|3,43
|210.263.926
|% -0,87
|
|KARSN
|1,32
|54.336.234
|% 1,54
|
|GSRAY
|2,02
|80.437.785
|% -8,18
|
|IHLGM
|0,97
|35.723.221
|% -3,00
|
|YKBNK
|1,83
|50.622.732
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2399
|8,2812
|% 0,79
|
|Frank
|6,8284
|6,8695
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7747
|1,7836
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|1,67
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,54
|31,54
|1,60
|