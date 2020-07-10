***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 19:11
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10/07/2020 tarihli toplantısında Şirketimizin, 09/07/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kuruluna 3 Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
1- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
Mahmut Erdoğan
: Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Erdoğan
: Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Sıddık Durdu
: Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza
Burak Erdoğan
: Yönetim Kurulu Üyesi
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
Numan Öztürk
: Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Şule İsmet
: Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Yusuf Çalkavur
: Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Seçilmelerine,
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859114
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