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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.07.2020 19:11
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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

             Yönetim  Kurulumuzun 10/07/2020 tarihli  toplantısında  Şirketimizin, 09/07/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kuruluna  3 Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
 
1- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin  görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : 
    Mahmut Erdoğan
    : Yönetim Kurulu Başkanı

    Aziz Erdoğan
    : Yönetim Kurulu Başkan  Vekili ve Genel Müdür

    Sıddık Durdu
    : Yönetim Kurulu Üyesi Mali  İşlerden Sorumlu Murahhas Aza

    Burak Erdoğan
    : Yönetim Kurulu Üyesi

 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : 
    Numan Öztürk
    : Yönetim Kurulu  Üyesi-Bağımsız

    Şule İsmet
    : Yönetim Kurulu  Üyesi-Bağımsız

    Yusuf Çalkavur
    : Yönetim Kurulu  Üyesi-Bağımsız

 
Seçilmelerine,
 
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.  
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859114


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