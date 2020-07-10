***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10/07/2020 tarihli toplantısında Şirketimizin, 09/07/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kuruluna 3 Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.1- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :Mahmut Erdoğan: Yönetim Kurulu BaşkanıAziz Erdoğan: Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel MüdürSıddık Durdu: Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas AzaBurak Erdoğan: Yönetim Kurulu ÜyesiBAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :Numan Öztürk: Yönetim Kurulu Üyesi-BağımsızŞule İsmet: Yönetim Kurulu Üyesi-BağımsızYusuf Çalkavur: Yönetim Kurulu Üyesi-BağımsızSeçilmelerine,İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859114BIST