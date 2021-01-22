***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 22/01/2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (2012/1) Sayılı Tebliğ kapsamındaHasanpaşa Mah.Şehit Cevdet Koç Cad.N51/A Sapanca/SAKARYA tesislerimiz için planlanan tevsi yatırımların Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması amacıyla T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yatırım Teşvik Belgesi için başvuruda bulunmuştur.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904008BIST