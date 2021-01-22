***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 18:20
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22/01/2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (2012/1) Sayılı Tebliğ kapsamında
Hasanpaşa Mah.Şehit Cevdet Koç Cad.N51/A Sapanca/SAKARYA tesislerimiz için planlanan tevsi yatırımların Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması amacıyla T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yatırım Teşvik Belgesi için başvuruda bulunmuştur.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904008
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
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1.556
En Düşük
1.526
18:057,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,4100
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|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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En Düşük
7,3627
18:059,0068
En Yüksek
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|: 0,35%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,9597
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|: -0,58%
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|Açılış
|: 440,59
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|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3904
|7,3943
|% 0,36
|
|Euro
|9,0008
|9,0068
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0710
|10,1215
|% -0,20
|
|Frank
|8,3163
|8,3664
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-12,94
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
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17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında