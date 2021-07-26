***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 11:05
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951714
BIST
12:221.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:228,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:2210,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0694
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:22499,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,91
|Açılış
|: 499,38
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:22
|EDIP
|5,06
|17.335.192
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.581.305
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.464.518
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.134.770
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.069.626
|% 9,77
|
|FADE
|14,50
|31.025.007
|% -13,33
|
|KUTPO
|50,15
|38.419.328
|% -7,73
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,53
|109.940.246
|% -5,27
|
|ALCAR
|299,00
|34.520.051
|% -5,20
|
|GARAN
|8,10
|589.976.015
|% -2,06
|
|KRDMD
|7,41
|338.187.369
|% 2,07
|
|PETKM
|5,41
|326.363.189
|% 2,08
|
|SASA
|30,22
|305.515.818
|% 1,07
|
|THYAO
|12,38
|292.800.115
|% -2,75
|
|GARAN
|8,10
|589.976.015
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,79
|109.742.322
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|326.363.189
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,41
|338.187.369
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,25
|97.480.343
|% -0,88
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5858
|8,5886
|% 0,47
|
|Euro
|10,1313
|10,1370
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,7925
|11,8517
|% 0,61
|
|Frank
|9,3121
|9,3682
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2813
|2,2928
|% 0,40
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,39
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|12,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,62
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,68
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,08
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,92
|