***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2022 Yılı 2. Üç Aylık Faaliyet Raporu Ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057365BIST