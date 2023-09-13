***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2023 17:09
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.09.2023 tarihli 16 nolu kararı gereği Şirketimiz Teknik Genel Müdürlüğü görevine Sayın Sonay DOĞANÇ'ın birinci derece imza yetkisi ile atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A. Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194532
BIST
'
18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1015
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.656,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.656,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|3.053.652
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|80.187.970
|% 10,00
|
|EBEBK
|74,80
|51.026.092
|% 10,00
|
|ISATR
|605.000,00
|605.000
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.158.458
|% -10,00
|
|SNPAM
|37,14
|6.225.407
|% -9,99
|
|OFSYM
|77,95
|203.124.218
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.947.809.600
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.199.853
|% -9,95
|
|SISE
|55,20
|10.335.883.564
|% 1,75
|
|ENKAI
|36,98
|7.946.045.372
|% -3,14
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|THYAO
|231,70
|5.782.056.620
|% -1,82
|
|EREGL
|44,00
|4.799.121.782
|% -3,51
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.685.193.093
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.415.093.407
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.334.478.919
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.455.811.206
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9411
|26,9472
|% 0,39
|
|Euro
|28,9630
|28,9692
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,5635
|33,7318
|% 0,29
|
|Frank
|30,0663
|30,2474
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,64
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.030
|11.119
|-38,00
|
|Yarım
|5.532
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,41
|