***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞule ÖZBEK İRİ Finans Direktörü 0 274 225 01 50-1520 suleozbekiri@kutahyaporselen.com.trMustafa TOPRAK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 0 216 442 06 51 mustafatoprak@kutahyaporselen.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204763/701228Bülent YILMAZ İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı 0 274 225 01 50-1544 bulentyilmaz@kutahyaporselen.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSMAİL TAŞKIN İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiSONAY DOĞANÇ Teknik Genel Müdür Üst Düzey YöneticiŞULE ÖZBEK İRİ Finans Direktörü Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207421BIST