***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2023 12:40
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şule ÖZBEK İRİ Finans Direktörü 0 274 225 01 50-1520 suleozbekiri@kutahyaporselen.com.tr
Mustafa TOPRAK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 0 216 442 06 51 mustafatoprak@kutahyaporselen.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204763/701228
Bülent YILMAZ İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı 0 274 225 01 50-1544 bulentyilmaz@kutahyaporselen.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL TAŞKIN İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
SONAY DOĞANÇ Teknik Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ŞULE ÖZBEK İRİ Finans Direktörü Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207421
BIST