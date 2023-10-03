***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***KUVVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KUVVAİlgili Şirket Ünvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.Satışa Konu Paylar 215.428 TL A Grubu, 5.708.467 TL B GrubuSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 215.428 0,8576B Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0 5.708.467 22,7265Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Veysi Kaynak/1.625.811 TL, Şule Kaynak/4.298.084 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 48,47Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 38,78 TL - 58,16 TLİşlem Tarihi 04.10.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 5.923.895 TL nominal değerli paylardan, 215.428 TL nominal değerli A grubu ve 1.410.383 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 1.625.811 TL nominal değerli payların Veysi Kaynak'a, 4.298.084 TL nominal değerli B grubu payların Şule Kaynak'a, pay başına 48,47 TL fiyattan tahsisli olarak satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 04/10/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199073BIST