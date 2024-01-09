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***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

09.01.2024 18:25
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09.01.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 28.780.488
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 15.02.2023 50.000 0,012 27,4 0
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 16.02.2023 10.000 0,002 28,286 50.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 17.02.2023 10.000 0,002 28,503 60.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 20.02.2023 3.416 0,001 29,461 70.000
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 21.02.2023 200.000 0,049 30,957 73.416
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 22.02.2023 3.327 0,001 30,148 273.416
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 23.02.2023 3.310 0,001 30,642 276.743
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 24.02.2023 3.075 0,001 32,544 280.053
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.02.2023 16.872 0,004 34,157 283.128
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 26.12.2023 1.392.463 0,118 9,044 863.415
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 27.12.2023 244.123 0,021 9,211 2.255.878
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 28.12.2023 15.000 0,001 9,163 2.500.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 29.12.2023 15.000 0,001 9,285 2.515.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 02.01.2024 15.000 0,001 10,082 2.530.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 03.01.2024 37.692 0,003 9,626 2.545.001
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 04.01.2024 21.961 0,002 9,392 2.582.693
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 08.01.2024 15.346 0,001 10,023 2.604.654
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 09.01.2024 237.658 0,02 9,587 2.620.000

Ek Açıklamalar
15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 09.01.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
09.01.2024 tarihinde 9,49 - 9,95 TL fiyat aralığından (Ortalama 9,5871) 237.658 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MAGEN Payları 2.857.658 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,2422)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237027


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