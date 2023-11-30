***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 410.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.180.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMARN00019 100.000.000 132.473.367,290 132,47336 55.331.510,760 55,33151 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMARN00019 NâmaB Grubu, MAGEN, TREMARN00027 310.000.000 410.667.438,590 132,47336 171.527.683,360 55,33151 B Grubu B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 410.000.000 543.140.805,880 132,47336 226.859.194,120 55,33151Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.11.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 533.247.339,52Geçmiş Yıl Karları (TL) 9.893.466,36Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 22.11.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 30.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 30.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 410.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 226.859.194,12 TL'si kar payı ve 543.140.805,88 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.180.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 770.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemleri 30.11.2023 tarihinde tescil edilerek, 30.11.2023 tarih ve 10969 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 MAGEN Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 MAGEN Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 MAGEN Ticaret Sicil Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221167BIST