***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [MAKTK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) payında 02/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 01/12/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, MAKTK payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/11/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil Numarasıİdris AKAR36016353Tahsin ÇAKI27113750Cevdet AKTAŞ35570529Tedbirin uygulanacağı son tarih 01/02/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973754BIST