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***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

01.11.2021 19:11



***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

               Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) payında 02/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve  "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 01/12/2021'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, MAKTK payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/11/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    İdris AKAR
    36016353

    Tahsin ÇAKI
    27113750

    Cevdet AKTAŞ
    35570529

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 01/02/2022'dir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973754


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