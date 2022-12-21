***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 13:00
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088944
BIST
14:575.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 58,37
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
14:5718,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
14:5719,8079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
14:571.088,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.088,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EGEEN
|5.342,20
|576.124.878
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|12.791.991
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|255.143.745
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.028.385
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ITTFH
|3,83
|163.109.316
|% -6,59
|
|MAKTK
|6,47
|104.729.964
|% -6,37
|
|RHEAG
|4,26
|7.040.906
|% -5,33
|
|RYGYO
|13,62
|70.133.710
|% -4,82
|
|TMPOL
|34,42
|45.041.448
|% -4,81
|
|KRDMD
|19,10
|5.322.615.681
|% 4,89
|
|THYAO
|144,40
|4.501.660.595
|% -1,03
|
|AKBNK
|20,12
|4.111.201.787
|% 0,60
|
|EREGL
|42,48
|3.839.421.525
|% 1,29
|
|ISCTR
|12,93
|3.676.037.902
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,11
|2.636.755.006
|% -0,98
|
|KRDMD
|19,10
|5.322.615.681
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,93
|3.676.037.902
|% -0,23
|
|VAKBN
|12,66
|3.558.034.004
|% -0,24
|
|YKBNK
|12,31
|3.189.352.946
|% 0,49
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6634
|18,6688
|% 0,09
|
|Euro
|19,7929
|19,8079
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5146
|22,6275
|% -0,55
|
|Frank
|20,0816
|20,2026
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9467
|4,9715
|% 0,05
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.089
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|7.306
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.344
|7.393
|-4,00
|
|Yarım
|3.557
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|1,69
|