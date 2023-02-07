***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:52
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110459
BIST
11:534.708
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -222,28
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.699
11:5318,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:5320,1824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0268
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:531.133,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.134,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:53
|KONYA
|2.964,50
|86.800.942
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.414.566
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.120.820
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|45.995.399
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.030.327
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.765.910
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|10.450.158
|% -9,96
|
|GSRAY
|8,44
|140.654.067
|% -9,93
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|KRDMD
|17,99
|1.411.087.245
|% 1,87
|
|ASELS
|54,10
|1.127.176.097
|% -7,99
|
|KOZAL
|519,70
|926.775.524
|% -0,73
|
|EREGL
|38,90
|866.321.274
|% -2,90
|
|KRDMD
|17,99
|1.411.087.245
|% 1,87
|
|EKGYO
|7,09
|327.537.368
|% -2,48
|
|YKBNK
|8,46
|346.452.520
|% -4,73
|
|BSOKE
|5,75
|222.399.102
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|200.252.180
|% 9,32
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1768
|20,1824
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5473
|22,6604
|% -0,08
|
|Frank
|20,2076
|20,3293
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0033
|5,0283
|% 0,01
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,99
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.719
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.771
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,08
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,59
|
Seans Raporu
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