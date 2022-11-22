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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

22.11.2022 09:28
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.11.2022  tarih ve E-18454353-100.06-12689 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel DurumlarTebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081513


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ACSEL 71,10 40.216.311 % 0,00  
ADEL 63,50 6.942.215 % 0,00  
ADESE 1,43 375.203.744 % 0,00  
AGESA 39,26 204.829.504 % 0,00  
AKSUE 45,16 41.539.012 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6193 18,6224 % 0,01  
Euro 19,0972 19,1108 % 0,19  
Sterlin 21,9832 22,0935 % 0,19  
Frank 19,3754 19,4921 % 0,20  
Riyal 4,9407 4,9655 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 2,35  
Altın Gr. 1.042 1.042 1,62  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.975 7.073 1,00  
Yarım 3.393 3.458 1,00  
Çeyrek 1.691 1.728 0,00  
Gümüş.Ons 21,00 21,04 0,16  
Gümüş Gr. 12,58 12,60 0,11  
B. Petrol 87,46 87,46 0,01  
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