***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aleyhine eski şirket çalışanlarından Neslihan Örnek Güzey tarafından alacak istemiyle açılan ve İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/837 esas sayılı davanın kısmen kabulü ile, 21.500.000 TL nakit ödeme yükümü tutarına tekabül eden ilk derece mahkeme kararına karşı 3 Ağustos 2022 tarihinde tehiri icra talepli istinaf yoluna başvurulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051658BIST