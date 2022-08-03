***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 20:43
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine eski şirket çalışanlarından Neslihan Örnek Güzey tarafından alacak istemiyle açılan ve İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/837 esas sayılı davanın kısmen kabulü ile, 21.500.000 TL nakit ödeme yükümü tutarına tekabül eden ilk derece mahkeme kararına karşı 3 Ağustos 2022 tarihinde tehiri icra talepli istinaf yoluna başvurulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051658
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.017,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.017,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9618
|17,9662
|% 0,12
|
|Euro
|18,2396
|18,2631
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7565
|21,8657
|% 0,04
|
|Frank
|18,5904
|18,7024
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.804
|6.886
|30,00
|
|Yarım
|3.316
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|-2,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA