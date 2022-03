***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket 2021 yılı Temmuz ayında halka açılmış olup, bu tarihten sonra yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılına ait olağan genel kurul öncesinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmayacaktır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Bağış ve yardımlara ilişkin politikamız 26.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve KAP'ta ilan edilmiş olup, Genel kurulda onaylanmasının ardından da kurumsal internet sitemizde yayınlanacaktır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmenin 12/a maddesi uyarınca, genel kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak 2021 mali yılına ait genel kurulumuz yasal süreler içinde yapılacaktır.
1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Esas sözleşmenin 12/ç maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 56,4
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Halka açık bir şirket olarak 2021 mali yılına ait genel kurulumuz yasal süreler içinde yapılacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz payları 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak 2021 mali yılına ait genel kurulumuz yasal süreler içinde yapılacaktır. YÖNETİM KURULU-III4.5. 4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketimiz Komiteleri 22 Aralık 2021 tarihinde kurulduğundan 2021 yılı içerisinde herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetl